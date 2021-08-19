Його голос і пісні заворожують

Як повідомили австрійські ЗМІ, співак помер 29 липня, проте інформація про це з'явилася пізніше

Австрійський оперний співак Петер Свенссон (справжнє ім'я тенора Петер Хофман) помер у своєму будинку у Відні від наслідків коронавірусної інфекції. Йому було всього 57 років.

Про цю трагедію повідомило видання Noe.orf.at.

«Він був засновником фестивалю Weinviertler. І частково це робить його незамінним, втім як і його голос. Петер Свенссон незамінний як співак, але і як людина. Він був ідеалістом і неймовірно щедрим», - сказала його колега і друг Єва Вальдердорф.

Співочу кар'єру розпочав у складі Віденського хору хлопчиків. Пізніше, будучи студентом, дебютував у Віденській державній опері, де його талант помітив Клаудіо Аббадо.

Довгий час Петер Свенссон був солістом Празької опери, виступав на сценах багатьох музичних столиць і фестивалів.

Петер Свенссон прославився як виконавець вагнерівського репертуару і заснував літній фестиваль Weinviertler, присвячений творчості цього композитора.

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