Как сообщили австрийские СМИ, певец умер 29 июля, однако информация об этом появилась позднее
Австрийский оперный певец Петер Свенссон (настоящее имя тенора Петер Хофман) умер в своем доме в Вене от последствий коронавирусной инфекции. Ему было всего 57 лет.
Об этой трагедии сообщило издание Noe.orf.at.
«Он был основателем фестиваля Weinviertler. И отчасти это делает его незаменимым, впрочем как и его голос. Петер Свенссон незаменим как певец, но и как человек. Он был идеалистом и невероятно щедрым», - сказала его колега и друг Ева Вальдердорф.
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Певческую карьеру начал в составе Венского хора мальчиков. Позже, будучи студентом, дебютировал в Венской государственной опере, где его талант заметил Клаудио Аббадо.
Долгое время Петер Свенссон был солистом Пражской оперы, выступал на сценах многих музыкальных столиц и фестивалей.
Петер Свенссон прославился как исполнитель вагнеровского репертуара и основал летний фестиваль Weinviertler, посвященный творчеству этого композитора.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.