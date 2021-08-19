Как сообщили австрийские СМИ, певец умер 29 июля, однако информация об этом появилась позднее

Австрийский оперный певец Петер Свенссон (настоящее имя тенора Петер Хофман) умер в своем доме в Вене от последствий коронавирусной инфекции. Ему было всего 57 лет.

Об этой трагедии сообщило издание Noe.orf.at.

«Он был основателем фестиваля Weinviertler. И отчасти это делает его незаменимым, впрочем как и его голос. Петер Свенссон незаменим как певец, но и как человек. Он был идеалистом и невероятно щедрым», - сказала его колега и друг Ева Вальдердорф.

Певческую карьеру начал в составе Венского хора мальчиков. Позже, будучи студентом, дебютировал в Венской государственной опере, где его талант заметил Клаудио Аббадо.

Долгое время Петер Свенссон был солистом Пражской оперы, выступал на сценах многих музыкальных столиц и фестивалей.

Петер Свенссон прославился как исполнитель вагнеровского репертуара и основал летний фестиваль Weinviertler, посвященный творчеству этого композитора.

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