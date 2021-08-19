Будь-яка інформація про неї важлива

Допоможіть поліції, якщо ви бачили дівчинку або знаєте будь-яку інформацію про її місцезнаходження

Правоохоронці та волонтери розшукують 13-річну Анастасію Макогон. Дівчинка пішла з лікарні в Дніпропетровській області і пропала безвісти. На зв'язок вона ні з ким не виходить.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Як уточнили в поліції, 18 серпня школярка пішла з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі і перестала виходити на зв'язок.

За інформацією Національної поліції Дніпропетровської області зріст Анастасії близько 157 сантиметрів, вона середньої статури і у неї темно-русяве волосся до плеча. У день зникнення була одягнена в чорну футболку, кольорові лосини і сині тапочки.



У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу повідомити у відділенням поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції за телефонами: (097) 266-17-72 або "102".

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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