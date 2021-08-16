Якщо ви бачили даних осіб чи знаєте будь-яку інформацію про їх місцезнаходження, допоможіть поліції

27-річна мати з двома синами у віці 6 і 10 років раптово зникли. Вони ввечері, 15 серпня, вийшли з дому і досі не повернулися - рідні у відчаї, а поліція на вухах. Це сталося в селі Біла, що під Тернополем.

Деталі про те, що сталося, повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

За інформацією Національної поліції Тернопольской області, зниклу жінку звуть Ольга Оніщук. Її синів - Олександр і Михайло.

Зріст зниклої жінки 160 см. Вона худорлявої статури, її очі карі і вона має темне коротке волосся. У день зникнення жінка була одягнена в чорні спортивні штани і синю футболку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу сім'ю, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номерами "102" та (0352) 43-61-17, 068-569-55-45 або звернутися до найближчого відділення поліції у Тернополі.



Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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