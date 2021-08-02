Національна поліції Волинської області заявила про зникнення молодої жінки

Близько трьох тижнів поліцейські розшукують 30-річну жительку Луцька Снесар Олену Анатоліївну. Відомо, що ще 14 липня жінка пішла з дому, але так і не повернулася. Про її місцезнаходження нічого невідомо донині.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Волинської області.

За інформацією Національної поліції Волинської області, у жінки є особлива прикмета, яка може допомогти її впізнати. Зокрема, на її спині є татуювання у вигляді крил.

Жінка середнього зросту - близько 165 сантиметрів, худорлявої статури, її волосся світле, а очі сіро-блакитні.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номерами "102" та 068 947-53-07 або звернутися до найближчого відділення поліції.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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