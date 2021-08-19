Помогите полиции, если вы видели девочку или знаете любую информацию об ее местонахождении

Правоохранители и волонтеры разыскивают 13-летнюю Анастасию Макогон. Девочка ушла из больницы в Днепропетровской области и пропала без вести. На связь она ни с кем не выходит.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как уточнили в полиции, 18 августа школьница ушла из больницы в Амур-Нижнеднепровском районе и перестала выходить на связь.

По информации Национальной полиции Днепропетровской области рост Анастасии около 157 сантиметров, она среднего телосложения и у нее темно-русые волосы до плеча. В день исчезновения была одета в черную футболку, цветные лосины и синие тапочки.



В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей сообщить в отделением полиции № 1 Днепровского районного управления полиции по телефонам: (097) 266-17-72 или "102".

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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