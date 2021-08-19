Шона буде дуже не вистачати всім, хто його знав особисто
Популярний британський актор і комік Шон Лок (Sean Lock) помер від раку у віці 58 років. Представник артиста зазначив, що актор не був один, а помер у себе вдома в оточенні сім'ї.
Про це з посиланням на агента знаменитості повідомляє The Guardian.
"Шон Лок був одним з кращих коміків Великобританії. Він також був люблячим чоловіком і батьком трьох дітей. Шона буде дуже не вистачати всім, хто його знав особисто. Ми переконливо просимо поважати приватне життя його сім'ї в цей важкий час", - сказав агент актора.
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Одним з перших співчуття родині Лока висловив відомий англійський комік Алан Дейвіс в Twitter. Він зазначив, що був знайомий з Шоном з 1988 року, коли тільки починала зароджуватися їхня кар'єра.
«В останні роки ми з ним практично не спілкувалися через його хворобу. Мені дуже шкода його дружину і дітей. Спочивай з миром, Локі», — написав він.
Шон Лок — англійський актор і комік. У Великобританії він прославився в першу чергу як стендап-артист. У 2000 році він отримав престижну британську комедійну нагороду в номінації «Кращий стендап в прямому ефірі».
Також комік був постійним учасником популярного британського телешоу 8 Out of 10 Cats Does Countdown.
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