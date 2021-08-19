Шона будет очень не хватать всем, кто его знал лично
Популярный британский актер и комик Шон Лок (Sean Lock) скончался от рака в возрасте 58 лет. Представитель артиста отметил, что актер не был один, а умер у себя дома в окружении семьи.
Об этом со ссылкой на агента знаменитости сообщает The Guardian.
«Шон Лок был одним из лучших комиков Великобритании. Он также был любящим мужем и отцом троих детей. Шона будет очень не хватать всем, кто его знал лично. Мы убедительно просим уважать частную жизнь его семьи в это тяжелое время», — сказал агент актера.
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Одним из первых соболезнования семье Лока выразил известный английский комик Алан Дейвис в Twitter. Он отметил, что был знаком с Шоном с 1988 года, когда только начинала зарождаться их карьера.
«В последние годы мы с ним практически не общались из-за его болезни. Мне очень жаль его жену и детей. Покойся с миром, Локи», — написал он.
Шон Лок — английский актер и комик. В Великобритании он прославился в первую очередь как стендап-артист. В 2000 году он получил престижную британскую комедийную награду в номинации «Лучший стендап в прямом эфире».
Также комик был постоянным участником популярного британского телешоу 8 Out of 10 Cats Does Countdown.
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