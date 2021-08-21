Україна зробила пропозицію щодо переселення до себе афганців

Таке заяву зробили в Держдепі США.

За словами представника Держдепу Неда Прайса, такі пропозиції зробили Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда І Уганда.

Крім того він зазначив, що за останні 24 години військові США евакуювали 5700 біженців з Афганістану.

До слова, житель Одеської області не може вибратися із захопленого Афганістану

Його дружина забила тривогу і попросила допомоги української влади.

До влади звернулася мешканка Болграда, Ібрагімова Валерія Георгіївна, чоловік якої, Лазарєв Іван Степанович, знаходиться там без можливості дістатися самостійно в аеропорт Кабула і покинути надзвичайно небезпечну зону.

У той же час в українському МЗС обіцяють допомогти всім нашим громадянам, які бажають покинути Афганістан.

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