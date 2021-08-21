Украина сделала предложение по переселению к себе афганцев
Такое заявление сделали в Госдепе США.
По словам представителя Госдепа Неда Прайса, такие предложения сделали Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда.
Кроме того он отметил, что за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 беженцев из Афганистана.
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Его супруга забила тревогу и попросила помощи украинских властей.
К власти обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, супруг которой, Лазарев Иван Степанович, находится там без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону.
В тоже время в украинском МИДе обещают помочь всем нашим гражданам, которые желают покинуть Афганистан.
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