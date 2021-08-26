У селі Софіївська Борщагівка Бучанського району, Київської області безвісти зник 12-річний Кирило Ворошилов.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За даними правоохоронців, 25 серпня о 18.00 він пішов з дому і не повернувся. Дитина живе в Київському провулку в селі Софіївська Борщагівка. До теперішнього часу його місцезнаходження залишається невідомим.

На вигляд хлопчикові від 12 до 13 років. Зріст дитини - 150 см, його статура Середня, волосся темно-русяве, короткі, прямі, очі карі. Кирило був одягнений в блакитну футболку з синім написом "67". Спереду на ній також є синій малюнок. Крім того, на зниклій дитині були сині шорти. Всіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу дитину родичі просять зателефонувати на спецлінію «102».

Раніше ми розповідали, що батьки в Одесі в натовпі втратили дитину. Вони звернулися до правоохоронців 24 серпня. Батьки розповіли, що, коли покидали Грецький парк випустили з уваги шестирічного сина. Наряди Нацгвардії і поліції вирушили на пошуки дитини.

За кілька хвилин поліцейські розшукали в натовпі дитину. Він знаходився біля пам'ятника Дюку. Поліцейські закликали дорослих під час масових заходів уважно стежити за малюками. Якщо дитина зовсім маленька, його потрібно тримати міцно за руку.

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