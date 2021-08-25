В Харькове в озере утонул 12-летний ребенок, это произошло возле дома №81 на бульваре Ивана Каркача.

О трагедии сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

«24 августа в 19:27 на номер «101» поступило сообщение от полиции о происшествии, которое произошло в Харькове на озере у бульвара Ивана Каркача, 81. Там при неизвестных обстоятельствах утонул 12-тилетний мальчик», - сказано в сообщении.

По данным Госслужбы, на поиски ребенка отправили дежурный караул. Поиски не дали результата. На следующий день на место происшествия направили водолазную группу. Водолазы провели поиск. На дне водоема они обнаружили тело ребенка. Его достали на берег.

В Департаменте гражданской защиты обладминистрации сообщили, что парень утонул на отдыхе. С кем был ребенок, где в момент трагедии находились его родители, в полиции не сообщили. Волонтеры начали искать парня с 24 августа. Ранее в соцсетях появилась информация о его исчезновении.

Ранее в Херсонской области отдыхающие со Львова пропали в море. Трагедия произошла около поселка Лазурное, что в Скадовском районе Херсонской области. Во время купания на матрасе в море пропали отец и сын. Сотрудники полиции отыскали тело утонувшего ребенка.

Напомним, что украинцев поразило током во время купания в озере

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