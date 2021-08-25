Тело жителя Львова, который отправился с сыном плавать на матрасе в Лазурном, нашли на берегу оккупированного Крыма.

Об этом сообщает lviv1256.com.

Трагедия произошла 19 августа. Восьмилетнего утонувшего ребенка нашли быстро недалеко от острова Джарылгач, поблизости к Скадовску. Тело мужчины нашли возле населенного пункта Черноморское.

Известно, что в семье, в которой случилась трагедия, воспитывали троих детей — мальчика и двух девочек-школьниц. Погибший ребенок учился сейчас во втором классе.

Ранее мы сообщали, что в море в Херсонской области пропали отдыхающие, которые приехали со Львова. Трагедия произошла недалеко от поселка Лазурное, который находится в Херсонской области. Во время купания на матрасе в море исчезли отец 1980 года рождения и сын, который появился на свет в 2013 году.

Сотрудники полиции оперативно нашли тело погибшего ребенка. Его пытались реанимировать, однако было поздно. Позднее, к поискам мужчины подключили водолазное подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На ночь спасательную операцию приостанавливали. После этого водолазы продолжили обследовать морское дно.

Ранее нашли мертвым 12-летнего ребенка, который исчез в Харькове 24 августа. Его искали волонтеры и сотрудники полиции.

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