В селе Софиевская Борщаговка Бучанского района, Киевской области без вести пропал 12-летний Кирилл Ворошилов.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

По данным правоохранителей, 25 августа в 18.00 он ушел из дому и не вернулся. Ребенок живет в Киевском переулке в селе Софиевская Борщаговка. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

На вид мальчику от 12 до 13 лет. Рост ребенка – 150 см, его телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, прямые, глаза карие. Кирилл был одет в голубую футболку с синей надписью «67». Спереди на ней также есть синий рисунок. Кроме того, на пропавшем ребенке были синие шорты. Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем ребенке родственники просят позвонить на спецлинию «102».

Ранее мы рассказывали, что родители в Одессе в толпе потеряли ребенка. Они обратились к правоохранителям 24 августа. Родители рассказали, что, когда покидали Греческий парк выпустили из виду шестилетнего сына. Наряды Нацгвардии и полиции отправились на поиски ребенка.

За несколько минут полицейские разыскали в толпе ребенка. Он находился у памятника Дюку. Полицейские призвали взрослых во время массовых мероприятий внимательно следить за малышами. Если ребенок совсем маленький, его нужно держать крепко за руку.

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