Помер відомий режисер, продюсер і творець спецефектів

Так, у віці 80 років 26 серпня в Таїланді помер Сомпоте Сандс. Режисер прославився у тому числі, токусацу - стрічками про битви монстрів.

Такі дані були опубліковані національною пресою.

Причиною смерті кінематографіста і творця культового фільму "Крокодил" 1980 року, став рак.

Сомпоте народився в 1941 році, його батько був китайцем. Кіновиробництвом захопився, працюючи в фотоательє. Пізніше вивчав ремесло в Японії - в компанії Toho.

Знімати почав в 70-х: Tah Tien (про гігантську жабу в образі красивої дівчини), Jumborg Ace & Giant (японський супергерой Jumborg Ace проти різного роду супостатів), невимовно прекрасний The 6 Ultra Brothers vs. the Monster Army (команда супергероїв проти монстрів), і багато інших картин.

Користувачі мережі залишають в постах слова підтримки сім'ї і близьким режисера: "Яка велика печаль. Джентльмен у всіх сенсах", "Яка жалість...", "його фільми будуть жити вічно, спасибі і спочивай з миром", "Шкода, що він більше не порадує новими фільмами".

