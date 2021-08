Скончался известный режиссер, продюсер и создатель спецэффектов

Так, в возрасте 80 лет 26 августа в Таиланде умер Сомпоте Сандс. Режиссер прославился в том числе, токусацу - лентами про битвы монстров.

Такие данные были опубликованы национальной прессой.

Причиной смерти кинематографиста и создателя культового фильма "Крокодил" 1980 года, стал рак.

Сомпоте родился в 1941 году, его отец был китайцем. Кинопроизводством увлекся, работая в фотоателье. Позже изучал ремесло в Японии - в компании Toho.

Снимать начал в 70-х: Tah Tien (про гигантскую жабу в облике красивой девушки), Jumborg Ace & Giant (японский супергерой Jumborg Ace против разного рода супостатов), несказанно прекрасный The 6 Ultra Brothers vs. the Monster Army (команда супергероев против монстров), и многие другие картины.

Пользователи сети оставляют в постах слова поддержки семье и близким режиссера: "Какая большая печаль. Джентльмен во всех смыслах", "Какая жалость…", "Его фильмы будут жить вечно, Спасибо и покойся с миром", "Жаль, что он больше не порадует новыми фильмами".

