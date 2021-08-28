У Києві водій почав стріляти посеред дороги

Про це повідомили на сторінці в Facebook "Автомобільний Київ".

Так, водій Honda спершу сигналив мікроавтобусу, щоб той поступився йому дорогою, потім здійснив постріл в його бік.

"На водія буса це ніяк не вплинуло, він не змінив напрямок руху", – зазначив автор поста.

У підсумку Honda пропустив вантажівку, після чого стрілок поїхав по зустрічній.

До слова, нещодавно в київському ресторані сталася стрілянина

У приміщенні знаходилися люди, в тому числі жінки і діти.

Відомо про одного постраждалого внаслідок стрілянини.

За попередніми даними, потерпілий зберігає мовчання, крім того заяву про нанесення тілесних ушкоджень чоловік не написав.

Також відомо, що чоловіка, який стріляв, затримали.

Відео з місця НП опублікував місцевий Телеграм-канал.

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