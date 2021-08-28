У Києві водій почав стріляти посеред дороги
Про це повідомили на сторінці в Facebook "Автомобільний Київ".
Так, водій Honda спершу сигналив мікроавтобусу, щоб той поступився йому дорогою, потім здійснив постріл в його бік.
"На водія буса це ніяк не вплинуло, він не змінив напрямок руху", – зазначив автор поста.
У підсумку Honda пропустив вантажівку, після чого стрілок поїхав по зустрічній.
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До слова, нещодавно в київському ресторані сталася стрілянина
У приміщенні знаходилися люди, в тому числі жінки і діти.
Відомо про одного постраждалого внаслідок стрілянини.
За попередніми даними, потерпілий зберігає мовчання, крім того заяву про нанесення тілесних ушкоджень чоловік не написав.
Також відомо, що чоловіка, який стріляв, затримали.
Відео з місця НП опублікував місцевий Телеграм-канал.
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