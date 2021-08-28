В Киеве водитель начал стрелять посреди дороги

Об этом сообщили на странице в Facebook "Автомобильный Киев".

Так, водитель Honda сперва сигналил микроавтобусу, чтобы тот уступил ему дорогу, потом совершил выстрел в его сторону.

"На водителя буса это никак не повлияло, он не изменил направление движения", – отметил автор поста.

В итоге Honda пропустил грузовик, после чего стрелок поехал по встречке.

К слову, недавно в киевском ресторане произошла стрельба

В помещении находились люди, в том числе женщины и дети.

Известно об одном пострадавшие в результате стрельбы.

По предварительным данным, пострадавший сохраняет молчание, кроме того заявление о нанесении телесных повреждений мужчина не написал.

Также известно, что стрелявшего мужчину задержали.

Видео с места ЧП опубликовал местный Телеграм-канал.

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