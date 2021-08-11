В Черкассах мужчина угрожал пистолетом женщине с ребенком
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел 10 августа. К правоохранителя обратилась пострадавшая, сообщив, что мужчина угрожал ей оружием из окна дома.
На место прибыл наряд полиции, который выяснил, что недовольство у подозреваемого вызвал детский крик. Вооружившись пистолетом он начал угрожать женщине.
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45-летнего мужчину задержали. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следователи сейчас устанавливают более подробные обстоятельства инцидента.
Ранее мы сообщили, что в Днепре молодые люди открыли стрельбу на набережной - два парня и две девушки, направлялись домой с выпускного.
У одного из них оказался пистолет, с которого они и начали палить куда ни попадя, передавая его с рук в руки.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.