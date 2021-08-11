В Черкассах мужчина угрожал пистолетом женщине с ребенком

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел 10 августа. К правоохранителя обратилась пострадавшая, сообщив, что мужчина угрожал ей оружием из окна дома.

На место прибыл наряд полиции, который выяснил, что недовольство у подозреваемого вызвал детский крик. Вооружившись пистолетом он начал угрожать женщине.

45-летнего мужчину задержали. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следователи сейчас устанавливают более подробные обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщили, что в Днепре молодые люди открыли стрельбу на набережной - два парня и две девушки, направлялись домой с выпускного.

У одного из них оказался пистолет, с которого они и начали палить куда ни попадя, передавая его с рук в руки.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.