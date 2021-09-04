Вночі в Києві на Гостомельській трасі водій влаштував страшну ДТП з пожежею

Смертельна аварія сталася на Гостомельському шосе. Автомобіль Fiat виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в Honda. В результаті зіткнення вижили не всі.

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Зіткнення було настільки сильним, що Fiat відразу ж загорівся. Живим водія Fiat з салону витягнути не вдалося - він згорів живцем в автомобілі та вже не дихав.

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В результаті ДТП також постраждали водій і двоє пасажирів Honda, яких з множинними травмами екстрено доставили в лікарню.

На місце прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Співробітники ДСНС намагалися загасити Fiat, проте він згорів дотла.

Варто зазначити, що інформація про ДТП була зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.



Нагадаємо, що автобус врізався у фуру і згорів дотла, що відомо про жертви.

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