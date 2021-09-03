Про ДТП в селі Івано-Франківської області правоохоронці дізналися о 14:21

У четвер, 2 вересня, в селі Гута Івано-Франківської області 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх дівчат, своїх однолітків. Його мотоцикл перекинувся.

Деталі повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Попередньо встановлено, що 16-річний водій мотоцикла Musstang не обрав безпечну швидкість руху та на заокругленій ділянці дороги виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на двох 16-річних дівчат, які рухалися узбіччям. Третя дівчина — пішохід встигла відскочити убік і не травмувалася.

Водія у важкому стані госпіталізували до медзакладу, а дівчаток — у середньому стані тяжкості.

У неповнолітнього водія відібрали кров для перевірки стану сп'яніння. Також неповнолітній не мав водійського посвідчення на мотоцикл.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.

Також Politeka писала, що пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися.