Ночью в Киеве на Гостомельской трассе водитель устроил жуткое ДТП с пожаром
Смертельная авария произошла на Гостомельском шоссе. Автомобиль Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Honda. В результате столкновения выжили не все.
Детали сообщили в Telegram-канале "Dtp.kiev.ua".
Столкновение было настолько сильным, что Fiat сразу же загорелся. Живым водителя Fiat из салона вытащить не удалось - он сгорел заживо в автомобиле и уже не дышал.
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В результате ДТП также пострадали водитель и двое пассажиров Honda, которых со множественными травмами экстренно доставили в больницу.
На место прибыли правоохранители, спасатели и медики. Сотрудники ГСЧС пытались потушить Fiat, однако он сгорел дотла.
Стоит отметить, что информация о ДТП была зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Напомним, что автобус врезался в фуру и сгорел дотла, что известно о жертвах.
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