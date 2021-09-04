Ночью в Киеве на Гостомельской трассе водитель устроил жуткое ДТП с пожаром

Смертельная авария произошла на Гостомельском шоссе. Автомобиль Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Honda. В результате столкновения выжили не все.

Детали сообщили в Telegram-канале "Dtp.kiev.ua".

Столкновение было настолько сильным, что Fiat сразу же загорелся. Живым водителя Fiat из салона вытащить не удалось - он сгорел заживо в автомобиле и уже не дышал.

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В результате ДТП также пострадали водитель и двое пассажиров Honda, которых со множественными травмами экстренно доставили в больницу.

На место прибыли правоохранители, спасатели и медики. Сотрудники ГСЧС пытались потушить Fiat, однако он сгорел дотла.

Стоит отметить, что информация о ДТП была зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.



Напомним, что автобус врезался в фуру и сгорел дотла, что известно о жертвах.

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