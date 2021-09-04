Під Житомиром потрапив у смертельну ДТП пасажирський автобус

У Житомирській області біля села Мартинівка сталася ДТП, в результаті якої загорівся пасажирський автобус. Автобус виконував міжнародний рейс з Польщі до Маріуполя.

Про це 4 вересня передали в прес-службі поліції у Житомирській області.

Аварія сталася близько пів на п'яту ранку на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді біля села Стрибожа.

В дорозі водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припарковану біля узбіччя фуру DAF. Сильний удар став причиною займання автобуса. На опублікованих фото видно, що автобус повністю згорів. Пасажирський автобус Neoplan після аварії та пожежі ремонту не підлягає.

В результаті аварії загинув водій, ще 11 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. У поліції розповіли, що загиблий - другий водій автобуса, який у момент ДТП відпочивав. Це 30-річний житель Миколаївської області. У бусі знаходилися 25 пасажирів, всі громадяни України.

На місці події працює слідчо-оперативна група та медики. Медики надали першу допомогу пасажирам, які отримали тілесні травми та опіки. Зараз всі вони знаходяться в лікарні під контролем лікарів.

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