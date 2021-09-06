Адамсу було 34 роки, коли він впав у глибоку кому в 1982 році після помилки анестезіолога

Французький футболіст Жан-П'єр Адамс помер у віці 73 років, провівши 39 років у комі. Адамс був оголошений мертвим у понеділок в університетській лікарні Німа.

Про це повідомило видання sport24.

Навесні 1982 року колишній захисник збірної Франції Жан-П'єр Адамс поскаржився на сильні болі в коліні, які турбували його все життя, але цього разу терпіти вже не було сил.

Довелося їхати на обстеження в Ліон, де і виявили запалення сухожилля. Потрібна операція. Тоді Адамс ще не знав, що страшна лікарська помилка зламає його долю.

Перед операцією очікувалося, що він прокинеться через кілька годин. Того дня у Франції був страйк лікарів, багато хто не вийшов на роботу. Анестезіолог одночасно курирував вісім операцій і випадково переплутав дозу. Ситуацію погіршувало те, що за Жан-П'єром стежив стажист, який не виправив помилку анестезіолога і не розпізнав погіршення стану футболіста через колір шкіри (у білошкірих вона синіє).

Діагноз невтішний: частина мозку пошкоджена і більшість функцій не підлягає відновленню. Жан-П'єр міг самостійно дихати - йому не був потрібен апарат ШВЛ. Тому перед його сім'єю навіть не стояло вибору, підтримувати його тліюче життя чи ні.

Бернадет 12 років судилася з анестезіологом, винним у комі чоловіка. Гуманний суд присудив йому лише один місяць в'язниці і 950 євро штрафу. Багато хто міркували, чому Бернадет не відключала чоловіка від апаратів. Але вона відповідала одне: "Я не можу, не зможу його вбити. Не вистачить сміливості". Діти Жан-П'єра отримали гарну освіту, а старший навіть пішов по стопах батька. Тепер він дитячий тренер.

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