Адамсу было 34 года, когда он впал в глубокую кому в 1982 году после ошибки анестезиолога

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, проведя 39 лет в коме. Адамс был объявлен мертвым в понедельник в университетской больнице Нима.

Об этом сообщает издание sport24.

Весной 1982 года бывший защитник сборной Франции Жан-Пьер Адамс пожаловался на сильные боли в колене, которые беспокоили его всю жизнь, но в этот раз терпеть уже не было сил.

Пришлось ехать на обследование в Лион, где и обнаружили воспаление сухожилия. Нужна операция. Тогда Адамс ещё не знал, что страшная врачебная ошибка сломает его судьбу.

Перед операцией ожидалось, что он очнётся через несколько часов. В тот день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно курировал восемь операций и случайно перепутал дозу. Ситуацию усугубляло то, что за Жан-Пьером следил стажёр, который не исправил ошибку анестезиолога и не распознал ухудшение состояния футболиста из-за цвета кожи (у белокожих она синеет).

Диагноз неутешительный: часть мозга повреждена и большинство функций не подлежит восстановлению. Жан-Пьер мог самостоятельно дышать – ему не требовался аппарат ИВЛ. Поэтому перед его семьёй даже не стояло выбора, поддерживать его тлеющую жизнь или нет.

Бернадет 12 лет судилась с анестезиологом, виновным в коме мужа. Гуманный суд присудил ему лишь один месяц тюрьмы и 950 евро штрафа. Многие рассуждали, почему Бернадет не отключала мужа от аппаратов. Но она отвечала одно: "Я не могу, не смогу его убить. Не хватит смелости". Дети Жан-Пьера получили хорошее образование, а старший даже пошёл по стопам отца. Теперь он детский тренер.

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