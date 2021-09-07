Актор довго не виходив на зв'язок

Відомого американського актора серіалів Майкла Кеннета Вільямса виявили в його квартирі в Брукліні

Вільямс довго не виходив на зв'язок, і його стурбований племінник вирішив піти до нього додому. На свій жаль, хлопець не встиг - дядько вже був мертвий.

Трагічну новину повідимило видання New York Post з посиланням на правоохоронців.

Племінник викликав поліцію, яка підтвердила смерть актора. Поруч з тілом актора були знайдені наркотичні речовини, які вказують на смерть від передозування.

Оператор повідомив, що з квартири раніше надходив дзвінок, де обривками були чутні фрази "я мерзну". Так Майко намагався викликати допомогу, але був не в змозі це зробити.

У 2002 році Вільямс здобув популярність завдяки ролі в телесеріалі "Прослушка".

Після цього він став з'являтися в епізодах популярних американських серіалів, таких як "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Шпигунка", "Юристи Бостона" і "C. S. I.: Місце злочину". У 2007 році Вільямс зіграв у фільмі Бена Аффлека" Прощай, дитинко, прощай", а в 2008 році у фільмі "Неймовірний Халк".

Чотириразовий номінант на премію"Еммі" отримав роль у серіалі "Філантроп". У тому ж 2009 році він зіграв у фільмах "Життя у військові часи" і "Дорога". У 2010 році він отримав головну роль в картині "Підпільна імперія", де грав до 2013 року.

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