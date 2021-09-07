Відомого американського актора серіалів Майкла Кеннета Вільямса виявили в його квартирі в Брукліні
Вільямс довго не виходив на зв'язок, і його стурбований племінник вирішив піти до нього додому. На свій жаль, хлопець не встиг - дядько вже був мертвий.
Трагічну новину повідимило видання New York Post з посиланням на правоохоронців.
Племінник викликав поліцію, яка підтвердила смерть актора. Поруч з тілом актора були знайдені наркотичні речовини, які вказують на смерть від передозування.
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Випускниця відкрила стрілянину в українській школі: фото і перші дані про поранених
Переможець "Голосу країни" Сасанчин не поспішає грати весілля з вагітною нареченою: розкрита причина
Тіна Кароль нарешті показала українцям красеня, за якого хочеться заміж: "Красива пара"
Оператор повідомив, що з квартири раніше надходив дзвінок, де обривками були чутні фрази "я мерзну". Так Майко намагався викликати допомогу, але був не в змозі це зробити.
У 2002 році Вільямс здобув популярність завдяки ролі в телесеріалі "Прослушка".
Після цього він став з'являтися в епізодах популярних американських серіалів, таких як "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Шпигунка", "Юристи Бостона" і "C. S. I.: Місце злочину". У 2007 році Вільямс зіграв у фільмі Бена Аффлека" Прощай, дитинко, прощай", а в 2008 році у фільмі "Неймовірний Халк".
Чотириразовий номінант на премію"Еммі" отримав роль у серіалі "Філантроп". У тому ж 2009 році він зіграв у фільмах "Життя у військові часи" і "Дорога". У 2010 році він отримав головну роль в картині "Підпільна імперія", де грав до 2013 року.
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.
Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.
Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.