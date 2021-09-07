Известного американского актера сериалов Майкла Кеннета Уильямса обнаружили в его квартире в Бруклине
Уильямс долго не выходил на связь, и его обеспокоенный племянник решил пойти к нему домой. К своему сожалению, парень не успел — дядя уже был мертв.
Трагическую новость сообщило издание New York Post со ссылкой на правоохранителей.
Племянник вызвал полицию, которая подтвердила смерть актера. Рядом с телом актера были найдены наркотические вещества, которые указывают на смерть от передозировки.
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Российская певица в Киеве обматерила и выгнала с концерта зрителя, кадры: "Проваливай отсюда"
Пополнение в семье звезды 1+1, Маричка Падалко раскрыла имя малышки: "С нами уже месяц"
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Оператор сообщил, что из квартиры ранее поступал звонок, где обрывками были слышны фразы "я мерзну". Так Майко пытался вызвать помощь, но был не в состоянии это сделать.
В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале "Прослушка".
После этого он стал появляться в эпизодах популярных американских сериалов, таких как "Закон и порядок: Специальный корпус", "Шпионка", "Юристы Бостона" и "C.S.I.: Место преступления". В 2007 году Уильямс сыграл в фильме Бена Аффлека "Прощай, детка, прощай", а в 2008 году в фильме "Невероятный Халк".
Четырехкратный номинант на премию "Эмми" получил роль в сериале "Филантроп". В том же 2009 году он сыграл в фильмах "Жизнь в военные времена" и "Дорога". В 2010 году он получил главную роль в картине "Подпольная империя", где играл до 2013 года.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.