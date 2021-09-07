Актер долго не выходил на связь

Известного американского актера сериалов Майкла Кеннета Уильямса обнаружили в его квартире в Бруклине

Уильямс долго не выходил на связь, и его обеспокоенный племянник решил пойти к нему домой. К своему сожалению, парень не успел — дядя уже был мертв.

Трагическую новость сообщило издание New York Post со ссылкой на правоохранителей.

Племянник вызвал полицию, которая подтвердила смерть актера. Рядом с телом актера были найдены наркотические вещества, которые указывают на смерть от передозировки.

Оператор сообщил, что из квартиры ранее поступал звонок, где обрывками были слышны фразы "я мерзну". Так Майко пытался вызвать помощь, но был не в состоянии это сделать.

В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале "Прослушка".

После этого он стал появляться в эпизодах популярных американских сериалов, таких как "Закон и порядок: Специальный корпус", "Шпионка", "Юристы Бостона" и "C.S.I.: Место преступления". В 2007 году Уильямс сыграл в фильме Бена Аффлека "Прощай, детка, прощай", а в 2008 году в фильме "Невероятный Халк".

Четырехкратный номинант на премию "Эмми" получил роль в сериале "Филантроп". В том же 2009 году он сыграл в фильмах "Жизнь в военные времена" и "Дорога". В 2010 году он получил главную роль в картине "Подпольная империя", где играл до 2013 года.

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