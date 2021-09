Померла співачка, яка стала кумиром мільйонів завдяки запальним хітам

Відома співачка померла в Мадриді в оточенні близьких 11 вересня. Про смерть зірки повідомили на офіційній сторінці колективу, у складі якого вона виступала, пише Politeka.net. Причина смерті не повідомляється.

Йдеться про знамениту іспанську 69-річну співачку Марію Мендіолу, яка разом з колегою Майте Матеос створила поп-дует "Baccara" у 1977 році. Таку назву група отримала на честь сорту троянди.

До своєї популярності дівчата виступали в іспанських клубах і готелях, роблячи кавери на популярних на той час виконавців "Boney М." і "ABBA". Пізніше обох помітив продюсер Рольф Соя. Разом вони випустили світові хіти "Yes Sir, I Can Boogie" і "Sorry, I'm A Lady". Особливу популярність група придбала в кінці 70-х на дискотеках в Європі та СРСР, виступивши на Євробаченні. Дует розпався у середині 80-х, але у 2011 Мендіола стала співати з Христиною Севілья.

"Як складно мені це опублікувати... Моя дорога Марія, прекрасна артистка, але для мене перш за все... Моя подруга, вона пішла від нас сьогодні. Неможливо передати словами... Я можу тільки подякувати за твою любов, і сказати зараз те, що стільки разів могла вимовити за життя - я люблю тебе❤️❤️❤️", - написала Христина.

Примітно, що співак Філіп Кіркоров не зміг стримати емоцій після жахливої новини: "Цього не може бути... ні ні ні!!!! 😢".

