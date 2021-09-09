Ну как же так...

Исполнительница находилась дома, в кругу семьи

Певица и танцовщица Дина Эрмлер ушла из жизни в пятницу, 3 сентября, но об ее смерти сообщили лишь сейчас.

Об этом сообщили российские СМИ, со ссылкой на родственников певицы.

«Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Пришло ее время. Смерть наступила от естественных причин», - рассказал внук Дины Эрмлер.

Певица — вдова знаменитого дирижера Марка Эрмлера. Будущие супруги познакомились во время обучения в консерватории в Ленинграде. Она была старше его на 5 лет, училась на старшем курсе. Они сразу влюбились друг в друга. Сначала Дина стала звездой, она работала в театре Екатеринбурга певицей и танцовщицей, ее звали на главные роли.

Ради супруга ушла со сцены. Так, после переезда в Москву артистка ушла со сцены и всецело посвятила себя семье.

Ее муж Марк Эрмлер был народным артистом РСФСР. Ко всему прочему до 2001 года Марк был ведущим дирижером Большого театра. Мужчина скончался 19 лет назад в 2002 году в возрасте 69 лет в Сеуле во время гастролей.

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