Умерла певица, которая стала кумиром миллионов благодаря зажигательным хитам

Известная певица скончалась в Мадриде в окружении близких 11 сентября. О смерти звезды сообщили на официальной странице коллектива, в составе которого она выступала, пишет Politeka.net. Причина смерти не сообщается.

Речь идет о знаменитой испанской 69-летней певице Марии Мендиоле, которая вместе с коллегой Майте Матеос создала поп-дуэт "Baccara" в 1977 году. Такое название группа получила в честь сорта розы.

До своей популярности девушки выступали в испанских клубах и отелях, делая каверы на популярных на то время исполнителей "Boney М." и "ABBA". Позже обеих заметил продюсер Рольф Соя. Вместе они выпустили мировые хиты "Yes Sir, I Can Boogie" и " Sorry, I'm A Lady". Особенную популярность группа приобрела в конце 70-х на дискотеках в Европе и СССР, выступив на Евровидении. Дуэт распался в середине 80-х, но в 2011 Мендиола стала петь с Кристиной Севилья.

"Как сложно мне это опубликовать... Моя дорогая Мария, прекрасная артистка, но для меня прежде всего... Моя подруга, она ушла от нас сегодня. Невозможно передать словами... Я могу только поблагодарить за твою любовь, и сказать сейчас то, что столько раз могла произнести при жизни - я люблю тебя ❤️❤️❤️", - написала Кристина.

Примечательно, что певец Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций после ужасной новости: "Этого не может быть... НЕТ НЕТ НЕТ !!!! 😢".

