Сердце легендарного музыканта внезапно остановилось
Мир музыки потрясло еще одно печальное событие. 10 сентября скончался британский певец, гитарист и автор множества песен Майкл Чепмен. Музыканту было 80 лет. Об этом сообщили в
Точная причина смерти не называется. В соцсетях люди выражают глубокие соболезнования, связанные со смертью Майка Чепмена.
«Мы глубоко опечалены, узнав о кончине Майкла Чепмена, который так много раз очаровывал», - говорится в сообщении.
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«Очень жаль слышать о кончине английского певца, автора песен и гитариста-виртуоза Майкла Чепмена в возрасте 80 лет. Мысли и молитвы его семье и близким друзьям в это печальное время», - пишут в Твиттере.
Майкл начал карьеру с исполнения джазовых стандартов - на Чепмена сильно повлияли американские джазмены. В итоге он выработал собственный узнаваемый стиль, отточив его до виртуозности.
Родился Чепмен в 1941 году в Лидсе. Там он закончил художественный колледж, и имя сделал в конце 60-х изначально на фолк-сцене. Также известно, что Майкл работал учителем живописи и фотографии.
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