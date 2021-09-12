Сердце легендарного музыканта внезапно остановилось

Мир музыки потрясло еще одно печальное событие. 10 сентября скончался британский певец, гитарист и автор множества песен Майкл Чепмен. Музыканту было 80 лет. Об этом сообщили в Твиттере .

Точная причина смерти не называется. В соцсетях люди выражают глубокие соболезнования, связанные со смертью Майка Чепмена.

«Мы глубоко опечалены, узнав о кончине Майкла Чепмена, который так много раз очаровывал», - говорится в сообщении.

«Очень жаль слышать о кончине английского певца, автора песен и гитариста-виртуоза Майкла Чепмена в возрасте 80 лет. Мысли и молитвы его семье и близким друзьям в это печальное время», - пишут в Твиттере.

Майкл начал карьеру с исполнения джазовых стандартов - на Чепмена сильно повлияли американские джазмены. В итоге он выработал собственный узнаваемый стиль, отточив его до виртуозности.

Родился Чепмен в 1941 году в Лидсе. Там он закончил художественный колледж, и имя сделал в конце 60-х изначально на фолк-сцене. Также известно, что Майкл работал учителем живописи и фотографии.

Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце Народного артиста Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в больнице умерла известная певица, врачи не смогли спасти.