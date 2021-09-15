Українець поскаржився на умови поїздки у вагоні "Укрзалізниці"

Він їхав у поїзді з Херсона до Львова. Зокрема, чоловік каже, що вагон старий і дуже брудний, сидіння дуже жорсткі, а всередині вагона було важко дихати нічим.

Про це в Instagram написав користувач "sazonov.84". Під своїм постом він опублікував фото поїзда, що їде за маршрутом Херсон-Львів.

"Вагони ну точно мої ровесники, все старе і брудне. Тепловоз просто древній (72-го року випуску), коптить, у вагоні дихати нічим", – поскаржився пасажир.

Чоловік зазначив, що сидіння просиджені до "жорсткості алмазів", і з них стирчать маленькі цвяхи, які можуть зачепити і порвати одяг.

"У деяких сидіннях утворилися місячні кратери, так що, якщо докласти деяких зусиль і кмітливість, можна з такого сіднища, спорудити відмінний сільський стільчак", – говорив він.

Також пасажир додав, що поїзд рухається дуже повільно зі швидкістю 50 км/год, а альтернативи для пересування немає.

"Втім, заткнемо вуха шматочками піни, що стирчить вдосталь зі старих віконних рам і не будемо сперечатися", – поскаржився пасажир.

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