Що у людей в головах...

Укрзалізниця прибрала кондиціонування у всіх купейних вагонах

Нововведення торкнулося поїзда 69/70, який прямує за маршрутом Львів - Маріуполь. У складі залишили лише один вагон, в якому є кондиціонер - люксовий. Але квитки на нього нереально купити навіть за місяць.

Про це повідомили на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці в Facebook.

Відзначається, що ще в кінці червня в цьому поїзді були купейні вагони з кондиціонуванням, але зараз про це можна забути. Квитки в люксовий вагон, в якому залишився кондиціонер, купити неможливо, навіть заздалегідь.

"У поїзді, який 29 годин їде в одну сторону по жаркому південному сонцю, тепер тільки один вагон з кондиціонуванням (люкс на 18 місць), куди місця купити нереально навіть за місяць", - повідомив автор поста.

Користувачі Мережі не здивувалися цій новині, зазначивши, що понад 60% українських поїздів курсують без кондиціонерів.

"Відсотків 60 поїздів таких у нас", "В цьому поїзді і ціна квитка відповідна", "Для людини з хворим серцем це може виявитися останньою подорожжю", "Вже був випадок, що саме в спеку в некондиціонованому вагоні поїзда влітку помер на робочому місці начальник поїзда", - пишуть в мережі.

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