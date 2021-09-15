Украинец пожаловался на условия поездки в вагоне "Укрзалізниці"

Он ехал в поезде из Херсона во Львов. В частности, мужчина говорит, что вагон старый и очень грязный, сидения очень жесткие, а внутри вагона было тяжело дышать нечем.

Об этом в Instagram написал пользователь "sazonov.84". Под своим постом он опубликовал фото поезда, следующего по маршруту Херсон – Львов.

"Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем", – пожаловался пассажир.

Мужчина отметил, что сидения просижены до "жесткости алмазов", и с них торчат маленькие гвозди, которые могут зацепить и порвать одежду.

"В некоторых сиденьях образовались лунные кратеры, так что, если приложить некоторые усилия и смекалку, можно из такого седалища, соорудить отличный деревенский стульчак", – говорил он.

Также пассажир добавил, что поезд движется очень медленно со скоростью 50 км/час, а альтернативы для передвижения нет.

"Впрочем, заткнем уши кусочками пены, что торчит вдоволь из старых оконных рам и не будем спорить", – пожаловался пассажир.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

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