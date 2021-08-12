Невідомі атакували потяг Укрзалізниці
Про це передали в прес-центрі філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Інцидент стався 10 серпня вдень на перегоні Фундукліївка - Цибулеве в Кіровоградській області.
Вандали поклали шини і камені на ж\д шляху, таким чином змусивши поїзд зупинитися, потім вандали пошкодили двері другого з хвоста вагона.
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В результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав.
Поліція не встигла затримати зловмисників, так як ті зникли.
До слова, не встигли запустити новий потяг Київ-Одеса, як Укрзалізниця вже потрапила в новий скандал
Кадри, зроблені на центральному залізничному вокзалі столиці розмістив блогер Олег Васильєв .
Вночі з Києва до Одеси відправився перший рейс елітного поїзда. І все б нічого, але працівники Укрзалізниці подали його до високого перону Київського вокзалу, який не підходить для нових вагонів.
Пасажирам з багажем в руках буквально довелося робити шпагат, щоб переступити дірку між поїздом і пероном.
Нагадаємо, що поїзд зніс жінку під Одесою, кадри НП: "люди йдуть пішки"
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