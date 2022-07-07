Українська армія зможе змінити хід війни, проте це станеться не раніше ніж у вересні.

Про те, як цього можна буде досягти, розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами, через вкрай повільні поставки західного важкого озброєння Україні російські війська змогли просунутися на Донбасі. Однак зараз з'явилися всі ознаки того, що росія видихається і переходить в оборону – особливо на південному напрямку.

За словами Бадрака, Україна має всі шанси для контрнаступу.

«Ми маємо часові рубежі на рівні серпня. Якщо у серпні ми отримали б необхідне озброєння та техніку, то восени можна було говорити про можливу зміну ситуації на фронті», - розповів експерт.

При цьому він наголосив, що для зміни ходу війни Україна має почати отримувати зброю від Заходу у більших обсягах, ніж зараз.

"Десятки позначених зенітно-ракетних комплексів, літаків і вертольотів, а артилерійських систем - кілька сотень, при цьому для РСЗВ HIMARS потрібні не тільки ракети залпового вогню, а й оперативно-тактичні ракети з дальністю 300 км", - уточнив Бадрак.

Він також заявив, що посилити тиск на росію можна за допомогою створення міжнародного органу, який взяв би на себе функції контролю за дотриманням санкцій.

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