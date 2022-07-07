Украинская армия сможет изменить ход войны, однако это произойдет не раньше сентября.

О том, как этого можно будет добиться, рассказал в интервью РБК-Украина директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, из-за крайне медленных поставок западного тяжелого вооружения Украине российские войска смогли продвинуться на Донбассе. Однако, сейчас появились все признаки того, что россия выдыхается и переходит в оборону – особенно на южном направлении.

По словам Бадрака, у Украины есть все шансы для контрнаступления.

«Мы имеем временные рубежи на уровне августа. Если в августе мы получили бы необходимое вооружение и технику, то осенью можно было говорить о возможном изменении ситуации на фронте», - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что для изменения хода войны Украина должна начать получать оружие от Запада в более крупных объемах, чем сейчас.

«Десятки обозначенных зенитно-ракетных комплексов, самолетов и вертолетов, а артиллерийских систем – несколько сотен, при этом для РСЗО HIMARS нужны не только ракеты залпового огня, но и оперативно-тактические ракеты с дальностью поражения 300 км», - уточнил Бадрак.

Он также заявил, что усилить давление на россию можно с помощью создания международного органа, который бы взял на себя функции контроля за соблюдением санкций.

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