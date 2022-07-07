В Николаеве СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам.

Об этом сообщает СБУ.

Местный житель оказался агентом ФСБ. Он собирал информацию о местах дислокации ВСУ, разведанных по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

Из-за его действий россияне 26-30 июня массово ракетами обстреливали Николаев. В ходе обысков у агента ФСБ обнаружили взрывчатку, российскую символику, огнестрельное оружие, боеприпасы и мобильные телефоны, с помощью которых он передавал врагу информацию.

Предателя задержала СБУ. Ему инкриминируют несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2).

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также относительно дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС.

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