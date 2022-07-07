Мотивация армии лукашенко находится на нуле и многие не захотят воевать с Украиной.

Об этом заявил белорусский доброволец, командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров.

"Полк имени Калиновского будет первым стоять для того, чтобы уничтожать эти силы лукашенковского режима и за нами будет выстраиваться очередь. Потому что мы первые будем защищать Украину от несынов Беларуси.

Это для нас имеет большую ценность и важность. Чтобы украинцы в дальнейшем понимали, что есть белорусы, а есть прихвостни режима.

Если мы говорим о настрое самих военнослужащих - то мотивации у них поубавилось, когда началась вторая фаза войны, когда увидели то количество погибших орков. Поверьте, никто не хочет ехать пушечным мясом и моральная состовляющая у них полностью погибла. Если раньше они верили в какую-то свою силу с россией, то сейчас они сидят и чешут головы. И думают: потеряться в лесу или сдаться в плен.

Это будет бессмысленная давка пушечным мясом или военнослужащие просто начнут бросать оружие и кто куда разбегаться", - считает Денис Прохоров.