Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат як серед особового складу, так і серед техніки та озброєння.

У зв'язку з цим у угруповань російської армії на території України виникла потреба у ротації. Окупантам потрібно вивести частину військ відновлення боєздатності, замінивши їх іншими підрозділами.

Втім, у Генштабі зазначають, що нові солдати, яких росіяни відправляють на передню лінію, вирізняються своєю невмотивованістю.

«За наявною інформацією, командування Центрального військового округу збройних сил Російської Федерації змушене виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Водночас намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади», - розповіли у Генштабі.

Також росія намагається добрати солдатів шляхом примусової мобілізації чоловіків із невизнаних «республік».

«Продовжуються заходи примусової мобілізації особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільну комплектацію засобів захисту. Наразі поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації становить близько 8 тисяч осіб», - повідомили у звіті.

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