Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери как среди личного состава, так и среди техники и вооружения.

В связи с этим у группировок российской армии на территории Украины возникла необходимость в ротации. Оккупантам нужно вывести часть войск для восстановления боеспособности, заменив их другими подразделениями.

Впрочем, в Генштабе отмечают, что новые солдаты, которых россияне отправляют на переднюю линию, отличаются своей немотивированностью.

«По имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады», - рассказали в Генштабе.

Также россия пытается добрать солдат путем принудительной мобилизации мужчин из непризнанных «республик».

«Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации составляет около 8 тысяч человек», - сообщили в сводке.

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