Очільник Миколаївської обласної військової адміцістрації Віталій Кім після тривалої перерви записав 8 липня нове відеозвернення та повідомив, що в області почастішали ракетні обстріли.

"Орки переробляють С-300 ракети, їх багато, вони ставлять на них GPS, щоб стріляти по землі, він через це не точний. І вони по 12 ракет стріляють. Також взялися за села, зокрема Березнегувате. Ангари розбивають, тож будьте обережні, не нехтуйте повітряними тривогами", — наголосив Кім.

Також політик розповів, що за день в Миколаєві вже сталося дві аварії за участі військових.



"Попереджаю всіх наших військових, якщо хтось буде порушувати правила дорожнього руху без реальної потреби, запам'ятаю машину, особисто відберу", — заявив глава ОВА.



Також Віталій Кім розповів, що в Миколаєві збирають кошти на ремонт даху на вул. Крилова, 12.

"З Миколаївським міським головою обговорили можливості, пропрацювали з казначейством, як виділити гроші на роботи. Матеріали вже є. Питання ремонту даху буде невдовзі вирішене", — повідомив політик.

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