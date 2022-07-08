"Донбас - це лише привід! Ви хочете забрати пів України!".

Як пише Politeka.net, так італійський ведучий буквально закрив рота російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Кадри ганьби вже ширяться мережею.

Так, харизматичний італієць заявив Соловйову, що напад Росії на Донбас став лише приводом для Володимира Путіна, аби захопити ще більше територій України.

«Донбас - це лише привід! Ви хочете забрати пів України!», - заявив італієць, обірвавши Соловйова, який заявив, як Росія хоче дійти до Придністров'я.

«Ви думаєте, що ми - італійці, європейці та члени НАТО, таке допустимо? Це неможливо!», - емоційно повідомив італійський ведучий, поки Соловйов зніяковіло мовчав, намагаючись підібрати слова.

Додамо, що раніше в Мережі з'явилися кадри несподівної зустрічі російського співака Миколи Баскова, який підтримав війну росії против України, з українкою.

«Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину. Каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально?» - поцікавилася українка у Баскова.

У свою чергу російські далекобійники почали скаржитись на напади у країнах ЄС. За словами водіїв, у них летять каміння та погрози.

Тим часом мешканці ОРДЛО відповіли на марення путіна про "допомогу".