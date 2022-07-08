Міністри закордонних справ країн G20 на саміті в Індонезії відмовилися робити традиційне групове фото.

Це, як повідомляють ЗМІ, сталося через відмову низки дипломатів, у тому числі держсекретаря США Ентоні Блінкена, фотографуватися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Я нікого не запрошував фотографуватись", - прокоментував ситуацію Лавров.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу з огляду на її агресію в Україні.

«В інтересах усіх нас – забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник», – йдеться у заяві Бербок.

Деякі офіційні особи з Європи та Сполучених Штатів наголосили, що саміт на Балі не буде «звичайною справою», а представник міністра закордонних справ Німеччини сказав, що країни G7 координуватимуть свою відповідь Лаврову на Балі.

Також відомо, що міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.

Тим часом у Мережі з'явилося відео як Лаврова на саміті зустріли питанням про Україну: «Коли ви зупините війну?".

Глава МЗС Росії вирішив його проігнорувати.

Нагадаємо, у Мережі також з'явилося відео, як італійський ведучий закрив російському пропагандисту Соловйову рот у прямому ефірі.

У свою чергу російські далекобійники почали скаржитися на напади в країнах ЄС. За словами водіїв, у них летять каміння та погрози.

Тим часом жителі ОРДЛО відповіли на марення путіна про "допомогу".