Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким после длительного перерыва записал 8 июля новое видеообращение сообщил, что в области участились ракетные обстрелы.

"Орки переделывают С-300 ракеты, их много, они ставят на них GPS, чтобы стрелять по земле, он из-за этого не точен. И они по 12 ракет стреляют. Также взялись за села, в частности Березнеговатое. Ангары разбивают, и будьте осторожны, не пренебрегайте воздушными тревогами", - подчеркнул Ким.

Также политик рассказал, что за день в Николаеве уже произошло две аварии с участием военных.



"Предупреждаю всех наших военных, если кто-то будет нарушать правила дорожного движения без реальной надобности, запомню машину, лично отберу", - заявил глава ОВА.



Также Виталий Ким рассказал, что в Николаеве собирают средства на ремонт крыши по ул. Крылова, 12.

"С Николаевским городским головой обсудили возможности, проработали с казначейством, как выделить деньги на работы. Материалы уже есть. Вопрос ремонта крыши вскоре будет решен", — сообщил политик.

Напомним, итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

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