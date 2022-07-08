В одному із готелів, що розташованому в Східниці Львівської області, транслювали російські телеканали.
Так, на телевізорах готелю транслювали канали «НТВ МИР», «ТНТ», «Россия 24» і «РТР Планета» з пропагандистськими телепередачами.
Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Відомо, що на російські канали пожалівся один із відвідувачів готелю.
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«Національна рада зафіксувала факт ретрансляції російських програм у готелі «Вілла Алеся» у смт Східниці Львівської області та разом із правоохоронними органами провела роз’яснювальну співбесіду з представниками адміністрації цього закладу», – кажуть у відомстві.
Пізніше з'ясувалось, що в готелі були доступні інші телепрограми, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.
Станом на сьогодні ретрансляцію російських телеканалів у готелі припинили.
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