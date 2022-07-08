В одной из гостиниц, расположенной в Сходнице Львовской области, транслировали российские телеканалы.

Так, на телевизорах отеля транслировали каналы НТВ МИР, ТНТ, Россия 24 и РТР Планета с пропагандистскими телепередачами.

Об этом сообщил Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Известно, что по российским каналам пожаловался один из посетителей отеля.

"Национальный совет зафиксировал факт ретрансляции российских программ в гостинице "Вилла Алеся" в пгт Сходницы Львовской области и вместе с правоохранительными органами провел разъяснительное собеседование с представителями администрации этого заведения", - говорят в ведомстве.

Позже выяснилось, что в отеле были доступны другие телепрограммы, содержание которых не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины.

На сегодня ретрансляцию российских телеканалов в гостинице прекратили.

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