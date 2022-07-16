Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, у суботу, 16 липня, окупанти атакували область з артилерії, мінометів та авіацією.

Масові прильоти було зафіксовано на території Зноб-Новгородської, Білопільської та Есманьської громад. В останній о пів на дев'яту почався мінометний обстріл, також ворог випустив 4 ракети з літака, є суттєві руйнування.

На Сумщині міські голови міст Білопілля та Суми радять містянам виїхати з міст на вихідні. Як написав у Фейсбуці мер Білопілля Юрій Зарко, це потрібно задля убезпечення громадян від обстрілів росіян, які з високою ймовірністю посиляться цими вихідними.

"Шановні білопільці! Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. В першу чергу це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!", - попередив Зарко.

Раніше з подібною заявою до мешканців обласного центру Сумщини звернувся мер міста Суми Олександр Лисенко. Тим, хто не може виїхати з міста з різних причин, міський голова радить менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишатися вдома та у разі повітряної тривоги не виходити на вулиці, а знаходитися в укриттях.

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