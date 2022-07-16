Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, у суботу, 16 липня, окупанти атакували область з артилерії, мінометів та авіацією.
Масові прильоти було зафіксовано на території Зноб-Новгородської, Білопільської та Есманьської громад. В останній о пів на дев'яту почався мінометний обстріл, також ворог випустив 4 ракети з літака, є суттєві руйнування.
На Сумщині міські голови міст Білопілля та Суми радять містянам виїхати з міст на вихідні. Як написав у Фейсбуці мер Білопілля Юрій Зарко, це потрібно задля убезпечення громадян від обстрілів росіян, які з високою ймовірністю посиляться цими вихідними.
"Шановні білопільці! Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. В першу чергу це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!", - попередив Зарко.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Докази для Гааги: журналісти оприлюднили список головних злочинів окупантів
Великий літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедії
З'явилися нові кадри з цвинтаря у Маріуполі: "Кожен місяць викопується..."
Оля Полякова здивувала заявою про свого чоловіка: "Я заходжу до Вадіка в кімнату і бачу..."
Раніше з подібною заявою до мешканців обласного центру Сумщини звернувся мер міста Суми Олександр Лисенко. Тим, хто не може виїхати з міста з різних причин, міський голова радить менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишатися вдома та у разі повітряної тривоги не виходити на вулиці, а знаходитися в укриттях.
Нагадаємо, британська розвідка розкрила, чим насправді обернувся відхід ЗСУ з Лисичанська.
Як повідомляла Politeka, новий штурм окупантів відбили відразу на кількох напрямках.
Також Politeka писала, що міністр Резніков вперше розкрив свою "угоду" з Залужним.