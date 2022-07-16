Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 16 липня.

Так, наразі російські наступальні операції залишаються зменшеними за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. І це, як відзначають британці, незважаючи на те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня.

"Раніше росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил", — додають у Міноборони Великобританії.

Також розвідники наголошують, що українська оборона успішно відбивала російські атаки після того, як було ЗСУ пішли з Лисичанська, а лінію української оборони було скорочено та випрямлено.

"Це дозволило зосередити сили та вогонь проти зменшених російських атак і сприяло зменшенню імпульсу росії", — пояснили британськы експерти.

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