Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в субботу, 16 июля, оккупанты атаковали область из артиллерии, минометов и авиации.

Массовые прилеты были зафиксированы на территории Зноб-Новгородской, Белопольской и Эсманьской общин. В последней в половине девятого начался минометный обстрел, также враг выпустил 4 ракеты из самолета, есть существенные разрушения.

В Сумской области городские головы городов Белополье и Сумы советуют горожанам выехать из городов на выходные. Как написал в Фейсбуке мэр Белополья Юрий Зарко, это нужно для защиты граждан от обстрелов россиян, которые с высокой вероятностью усилятся в эти выходные.

"Уважаемые белопольцы! Похоже, что нас ждут непростые выходные. Поэтому я посоветовал бы тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!", - предупредил Зарко.

Ранее с подобным заявлением к жителям областного центра Сумщины обратился мэр города Сумы Александр Лысенко. Тем, кто не может выехать из города по разным причинам, мэр советует меньше посещать места скопления людей в течение выходных, оставаться дома и в случае воздушной тревоги не выходить на улицы, а находиться в укрытиях.

Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.

Как сообщала Politeka, новый штурм оккупантов отбили сразу на нескольких направлениях.

Также Politeka писала, что министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.